  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:32
121
matveyvn
Код вставки плеера

Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО

0 0

У комиссии нет сомнений по поводу истинных целей авторов данных сценариев.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры и спецслужбы  стран НАТО.

По словам парламентария, на Западе понимаю, что прямое военное столкновение с Россией будет убийственным, поэтому хотят ослабить её изнутри.

Возвращение в Россию так называемого берлинского пациента - лишь часть написанного за рубежом сценария.

Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела

Он отметил, что у комиссии нет сомнений по поводу истинных целей авторов данных сценариев.

Ранее TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: госдума, климов, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии