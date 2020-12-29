Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры и спецслужбы стран НАТО.
По словам парламентария, на Западе понимаю, что прямое военное столкновение с Россией будет убийственным, поэтому хотят ослабить её изнутри.
Возвращение в Россию так называемого берлинского пациента - лишь часть написанного за рубежом сценария.
Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела
Он отметил, что у комиссии нет сомнений по поводу истинных целей авторов данных сценариев.
Ранее TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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