Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО

У комиссии нет сомнений по поводу истинных целей авторов данных сценариев.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры и спецслужбы стран НАТО.

По словам парламентария, на Западе понимаю, что прямое военное столкновение с Россией будет убийственным, поэтому хотят ослабить её изнутри.

Возвращение в Россию так называемого берлинского пациента - лишь часть написанного за рубежом сценария. Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела

Он отметил, что у комиссии нет сомнений по поводу истинных целей авторов данных сценариев.

Ранее TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве.

Видео: YouTube / Совет Федерации