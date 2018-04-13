Блогер Елена Шейдлина создала фотопроект на тему лесных пожаров в Сибири

Таким образом она предлагает объединиться против экологической катастрофы.

Известный блогер Елена Шейдлина создала фотопроект, посвященный пожарам в сибирских лесах. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена просит обратить внимание на экологическую проблему и на причины то, почему это происходит. Три фотографии расположены в таком порядке, чтобы показать, в каком состоянии находится природа, и к чему она может прийти.

"Тайга режется аккуратно - ломтями. Из космоса это выглядит как сыпь на теле больного. Пятно, словно лишай, расползается на север, по рукавам рек, по нитям дорог, обволакивает городки и посёлки, которые без лесов даже из космоса кажутся посеревшими и больными", - написала она.

Блогер призывает быть неравнодушными и считает, что только совместными действиями можно прекратить "происходящий ад".

Шейдлина является популярным фотоблогером и художников не только в России, но и по всему миру. В Instagram у нее 4,3 млн подписчиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Красноярском крае.

Фото: Елена Шейдлина / Instagram