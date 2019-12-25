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В Петербурге откроется фотовыставка о таинстве материнства
Сегодня, 16:47
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В Петербурге откроется фотовыставка о таинстве материнства

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Открытие пройдет в праздничный день 8 марта.

В петербургской галерее "Мастер" представят 62 фотографии по теме материнства. В экспозиции собрали разные периоды: беременность, рождение, взросление детей и старение родителей. 

Выставка получила название "Мой гений, мой ангел, мой друг". Это строка из стихотворения поэта Афанасия Фета, по которому композитор Петр Чайковский  написал свой первый романс и посвятил его матери, сообщили организаторы.

Отбором работ для проекта занимались такие эксперты как победитель XI Международной премии BICFP AWARDS 2021 Марианна Смолина и победитель премии Russian Photo Awards 2020 Анастасия Одинцова, член Союза Фотохудожников России  Ольга Папина и другие. 

Выставка продлится с 8 по 17 марта. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги: выставка, фото, фотопроект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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