В Петербурге откроется фотовыставка о таинстве материнства

Открытие пройдет в праздничный день 8 марта.

В петербургской галерее "Мастер" представят 62 фотографии по теме материнства. В экспозиции собрали разные периоды: беременность, рождение, взросление детей и старение родителей.

Выставка получила название "Мой гений, мой ангел, мой друг". Это строка из стихотворения поэта Афанасия Фета, по которому композитор Петр Чайковский написал свой первый романс и посвятил его матери, сообщили организаторы.

Отбором работ для проекта занимались такие эксперты как победитель XI Международной премии BICFP AWARDS 2021 Марианна Смолина и победитель премии Russian Photo Awards 2020 Анастасия Одинцова, член Союза Фотохудожников России Ольга Папина и другие.

Выставка продлится с 8 по 17 марта.

Фото: предоставлено организаторами