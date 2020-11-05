Одного из близнецов-дагестанцев арестовали на пару суток за неподчинение петербургским полицейским

Отбывать наказание молодому человеку пришлось за себя и своего брата-нарушителя.

В первый день ноября петербургские инспекторы ГИБДД остановили на 640 километре трассы А-120 два "Мерседеса". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, за рулем обеих иномарок были 24-летние братья-близнецы, уроженцы Дагестана. Мужчины приехали в Петербург из путешествия через Москву.

Инспекторы заметили на автомобилях нарушенные правила нанесения тонировки и вынесли парням требование о снятии тонировки в течение суток. Спустя два дня эти же иномарки остановили на Софийской улице, но "Мерседесы" по-прежнему были в неправильной тонировке. За повторное невыполнение требования дагестанцев доставили в отдел полиции, суд назначил одному из братьев двое суток административного ареста, а в отношении второго близнеца административное производство прекратили.

По всей видимости, судья посчитал достаточным наказать одного из двух братьев. пресс-служба ГУ МВД

Ранее мы писали, что виновника смертельного ДТП с автобусами на Савушкина осудили.

Видео: пресс-служба ГУ МВД