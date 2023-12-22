В Пулково прошла презентация Петербурга для операторов с Ближнего Востока

Из стран Персидского залива и Индии ожидается до 90 млн туристов ежегодно.

Аэропорт Пулково представил Петербург в качестве главного туристического оператора для стран Ближнего Востока. Туристы посетили достопримечательности в рамках масштабного проекта по развитию въездного туризма из стран Персидского залива и Индии. Проект реализуется компанией "Воздушные ворота Северной столицы".

Город был представлен экспертам ведущих туристических операторов объединенных Арабских Эмиратов. Также была проведена онлайн-презентация для 50 игроков в турбизнес из стран Персидского залива и Индии, нацеленная на демонстрацию потенциала города. События были организованы совместно с авиакомпаниями Emirates и Flydubai, петербургскими отелями и принимающими компаниями.

Стоит отметить, что из стран Персидского залива и Индии ожидается до 90 млн туристов ежегодно. Директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши отметил, что оператор поэтапно сотрудничает с разными направлениями региона. Первыми туристическими операторами, ознакомившимися с возможностями Петербурга, стали партнёры из ОАЭ.

Ранее мы сообщили о том, что Кубу и Петербург могут связать прямые авиарейсы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)