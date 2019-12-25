Роспотребнадзор закрыл клубы "Космонавт" и "А2" за несогласованные концерты

Концерт группы "Мельница" в клубе "А2" 4 декабря, а также концерты группы "Крематорий" и "Ундервуд" в клубе "Космонавт" 4 и 5 декабря соответственно, не согласованы.

Во время выездных контрольных мероприятий 28 ноября Роспотребнадзором были выявлены нарушения противоэпидемиологических требований в клубах "Космонавт" и "А2". Надзорным органом были составлены протоколы о временном запрете деятельности, что исключает возможность проведения там мероприятий до решения суда. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

То есть концерт группы "Мельница" в клубе "А2" 4 декабря, а также концерты группы "Крематорий" и "Ундервуд" в клубе "Космонавт" 4 и 5 декабря соответственно, не согласованы. Проводить их организаторы не имеют право.

Актуальный список согласованных мероприятий численностью более 50 человек размещен на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга.

Баста расценил в критике его концертов во время пандемии нападки конкурентов.

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