Ближайшие два дня в Петербурге ожидается очень густой туман

Видимость будет меньше 500 метров.

В петербургском отделении ГУ МЧС предупредили о погодных условиях на территории города. По данным экстренного ведомства, в течение двух дней Северную столицу накроет густой туман. Автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах, ожидается плохая видимость. Спасатели ссылаются на информацию от специалистов из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ведомстве пояснили, что видимость будет ниже, чем высота Останкинской телебашни в Москве. Однако плохие погодные условия станут хорошим фоном для любителей "селфи" с красивых фотографий. Местами туман обеспечить видимость менее 500 метров и даже еще меньше.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы заметили в городе проросшие опята и анютины глазки. В конце декабря.

Фото: Piter.tv

