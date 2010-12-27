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Ближайшие два дня в Петербурге ожидается очень густой туман
Сегодня, 6:33
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lesjasap

Ближайшие два дня в Петербурге ожидается очень густой туман

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Видимость будет меньше 500 метров.

В петербургском отделении ГУ МЧС предупредили о погодных условиях на территории города. По данным экстренного ведомства, в течение двух дней Северную столицу накроет густой туман. Автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах, ожидается плохая видимость. Спасатели ссылаются на информацию от специалистов из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ведомстве пояснили, что видимость будет ниже, чем высота Останкинской телебашни в Москве. Однако плохие погодные условия станут хорошим фоном для любителей "селфи" с красивых фотографий. Местами туман обеспечить видимость менее 500 метров и даже еще меньше. 

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы заметили в городе проросшие опята и анютины глазки. В конце декабря.

Фото: Piter.tv
 

Теги: видимость, гу мчс, погода, прогноз погоды, синоптики, туман
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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