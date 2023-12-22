Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине. Соответствующими опасениями руководитель внешнеполитического ведомства поделился с участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Таким образом гость мероприятия ответил на вопрос ведущего о том, существует ли сейчас между сторонами конфликта возможность начать консультации по вопросу об урегулировании. Чиновник заметил, что Вашингтон открыт для обсуждения проблемы, так как этого больше всего хочет украинский народ. Однако в Вашингтоне призвали Москву проявить свои хорошие намерения, основанные на принципах, "которые были поставлены под сомнение агрессией".
В настоящий момент я их не вижу. Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины.
Фото и видео: YouTube / World Economic Forum
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