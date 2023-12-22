В Госдепе не видят сейчас предпосылок к ведению переговоров между Москвой и Киевом.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине. Соответствующими опасениями руководитель внешнеполитического ведомства поделился с участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Таким образом гость мероприятия ответил на вопрос ведущего о том, существует ли сейчас между сторонами конфликта возможность начать консультации по вопросу об урегулировании. Чиновник заметил, что Вашингтон открыт для обсуждения проблемы, так как этого больше всего хочет украинский народ. Однако в Вашингтоне призвали Москву проявить свои хорошие намерения, основанные на принципах, "которые были поставлены под сомнение агрессией".

В настоящий момент я их не вижу. Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum