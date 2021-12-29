Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

В Госдепе предложили РФ продолжить обсуждения по гарантиям безопасности.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен предложил российскому коллеге Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе ради суждений по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление представитель Госдепа США сделал 17 февраля на заседании Совета Безопасности ООН, посвященной проблематике реализации Минских соглашений.

Ранее сегодня я направил министру письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе в продолжение наших переговоров в последние недели, чтобы обсудить шаги. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник отметил, что в настоящее время Вашингтон также предлагает организовать встречи в рамках формата "Россия - НАТО" и Постоянного совета ОБСЕ. Эти мероприятия позволят дипломатам подготовить почву для саммита основных лидеров по теме деэскалации конфликта на Украине.

Замглавы МИД РФ назвал ненужными спекуляциями заявления на СБ ООН по обращению Госдумы.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций

