Госсекретарь США рассказал о работе в Госдепе.

Энтони Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата. В рамках своего выступления в американском внешнеполитическом ведомстве, посвященного работе возглавляемого им ведомства, государственный секретарь США напомнил коллегам о связи между опытом владения искусством сражений и дипломатии. По словам чиновника, такой опыт "чрезвычайно полезен" и позволяет ему лично чувствовать себя спокойнее.

Наличие определенного опыта владения боевыми искусствами чрезвычайно полезно в работе, которую мы выполняем ежедневно, и позволяет мне чувствовать себя намного лучше. Энтони Блинкен, госсекретарь США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State