Блинкен не уточнил, откажутся ли в США от помощи Киеву для предотвращения шатдауна

В Госдепе США рассказали о том, как будут работать при шатдауне.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не уточняет, готова ли она отказаться от попыток добиться выделения Конгрессом США нового крупного пакета военной и помощи киевскому режиму для предотвращения временного прекращения работы федеральной исполнительной ветви власти в Вашингтоне (шатдауна). Ситуация связана с тем, что законодатели не успели утвердить бюджет страны на 2024 финансовый год. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал руководитель внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен.

Но могу только сказать в общих чертах, что шатдауна произойти не должно. Но если он произойдет, то мы сделаем все возможные шаги, чтобы гарантировать, что мы по крайней мере выполняем свои функции по защите национальной безопасности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американский дипломат признал, что работа Госдепа будет сложнее в условиях шатдауна, так как важно делать все необходимое для обеспечения национальной безопасности. Он призвал Конгресс сделать шаг вперед. Однако Энтони Блинкен отказался комментировать конкретику по возможным законотворческим договоренностям. дипломат пояснил, что вопрос зависит от законодателей.

Блинкен заявил о поиске США и Китаем возможностей для сотрудничества по важным вопросам.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State