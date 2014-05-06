Блинкен: США приветствуют любую инициативу, которая приведет Россию за стол переговоров

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен во время выступления в ратуше города Хельсинки заявил коллегам о том, что власти США приветствуют любую мирную инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол переговоров. В этом вопросе Вашингтон готов поддержать усилия,которые предпринимают бразильские и китайские коллеги в том случае, если этим странам удастся найти путь к "справедливому миру на Украине".
США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол переговоров...
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Напомним, что руководитель внешнеполитического ведомства США в пятницу 2 июня находится с официальным визитом в Финляндии. Ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписали взаимную декларацию о сотрудничестве в области 6G.
Блинкен заявил, что США не враги россиянам.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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