Пикантное видео: блестящие штаны Кэти Перри лопнули во время съемок популярного телешоу

Певица не растерялась и продемонстрировала всем зрителям свои звездные ягодицы.

В сети появилось пикантное видео Кэти Перии и ее треснувших блестящих штанов. Происшествие случилось во время одного из самых популярных американских шоу — American Idol.

На записи видно, как Перри вдруг громко расхохоталась и сообщила недоумевающим коллегам о конфузе. После этого звезда встала и показала зрителям треснувшие штаны и свои звездные ягодицы. Ведущий Лайонел Ричи попытался прикрыть Кэти, однако она не собиралась останавливаться и все с тем же смехом демонстрировала всем окружающим свою попу.

С Кэти Перри не в первый раз случаются конфузы. Не так давно певица запустила на своем концерте надувной глаз в зрительницу и выбила из ее рук телефон.

Видео: Twitter / Katy Perry