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Благовещенский мост разведут днем в воскресенье
Сегодня, 11:49
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nadezhda_sib

Благовещенский мост разведут днем в воскресенье

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Ограничения в движении продлятся меньше, чем полтора часа.

В воскресенье, 7 июля, Благовещенский мост разведут днем. В этот день свой праздник отмечают работники морского и речного флота. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста". 

Попасть на другую сторону с помощью Благовещенского моста не удастся с 12:15 до 13:30. В акватории Невы будут проводиться праздничные мероприятия.

Потом мосты разведут по графику. 

"Мостотрест" напоминает, чтобы водители и пешеходы планировали свой маршрут заранее. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Соболевской дороге закроют движение с 9 по 12 июля

Фото: hkrti.gov.spb.ru

Теги: благовещенский мост, разводка мостов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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