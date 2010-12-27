Благовещенский мост разведут днем в воскресенье

Ограничения в движении продлятся меньше, чем полтора часа.

В воскресенье, 7 июля, Благовещенский мост разведут днем. В этот день свой праздник отмечают работники морского и речного флота. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Попасть на другую сторону с помощью Благовещенского моста не удастся с 12:15 до 13:30. В акватории Невы будут проводиться праздничные мероприятия.

Потом мосты разведут по графику.

"Мостотрест" напоминает, чтобы водители и пешеходы планировали свой маршрут заранее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Соболевской дороге закроют движение с 9 по 12 июля.

Фото: hkrti.gov.spb.ru