На Соболевской дороге закроют движение с 9 по 12 июля

Дорогу закроют из-за проведения выставки "Всероссийский день поля – 2019".

Из-за проведения выставки "Всероссийский день поля – 2019" будет прекращено движение по Соболевской дороге от Красносельского шоссе до Старо-Красносельской дороги. Транспорт не сможет проехать по участку с 9 июля (8:00) до 12 июля (21:00), сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Выставка будет проходить с 10 по 12 июля.

"Всероссийский день поля" – это уникальный выставочный проект и одно из самых масштабных мероприятий отечественного агропромышленного комплекса. Новейшие технологии, современная специализированная техника, а также посевы новых сортов и гибридов сельхозрастений в рамках выставки демонстрируются в естественных условиях. Каждый год в качестве площадки для экспозиции, а также профессионального научно-делового форума, который сопровождает выставку, выбирается один из наиболее динамично развивающихся аграрных регионов страны, в 2019 году это Ленинградская область. Аграрии региона продемонстрируют селекционные достижения и инновационную деятельность в агрономии, состоится открытие и презентация ряда сельхозпредприятий региона.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что с 10 по 12 июля Ленобласть станет центром агропромышленной и рыбохозяйственной отрасли.

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