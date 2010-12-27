С 10 по 12 июля Ленобласть станет центром агропромышленной и рыбохозяйственной отрасли

На территории региона пройдет ряд масштабных мероприятий: Всероссийский день поля, Международный рыбопромышленный форум, Международная агропромышленная выставка "Агрорусь — 2019".

С 10 по 12 июля Ленинградская область станет центром агропромышленной и рыбохозяйственной отрасли России — на территории региона пройдет ряд масштабных мероприятий: Всероссийский день поля, Международный рыбопромышленный форум, Международная агропромышленная выставка "Агрорусь — 2019".

Они проводятся при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и правительства Ленинградской области. Планируется участие министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, членов правительства региона.



10 — 12 июля

Агротехнологическая выставка "Всероссийский день поля" в Ленинградской области.

Город Пушкин, Соболевская дорога, участки №№ 7, 8 поля государственного аграрного университета.

Всероссийский день поля – это уникальный выставочный проект и одно из самых масштабных мероприятий отечественного агропромышленного комплекса. Новейшие технологии, современная специализированная техника, а также посевы новых сортов и гибридов сельхозрастений в рамках выставки демонстрируются в естественных условиях. Каждый год в качестве площадки для экспозиции, а также профессионального научно-делового форума, который сопровождает выставку, выбирается один из наиболее динамично развивающихся аграрных регионов страны, в 2019 году это Ленинградская область. Аграрии региона продемонстрируют селекционные достижения и инновационную деятельность в агрономии, состоится открытие и презентация ряда сельхозпредприятий региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области информирует как зарегистрироваться удаленно, через интернет.

Онлайн-аккредитация проводится на официальном сайте выставки.



10 — 11 июля

III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Санкт-Петербург, Петербургское ш., д. 64, центр "Экспофорум", корп. 1, павильон F.



Онлайн-аккредитация проводится на официальном сайте форума.



10 — 12 июля

Международная агропромышленная выставка "Агрорусь — 2019".

Санкт-Петербург, Петербургское ш., д. 64, центр "Экспофорум", корп. 1, павильон G.



Онлайн-аккредитация проводится на официальном сайте выставки.



12 июля

Региональная выставка племенных животных "Белые ночи".

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Энколово, ул. Шоссейная, д. 19, КСК "Дерби".

Источник: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО