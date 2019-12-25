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Процесс благоустройства Всеволожска продлится еще на год
Сегодня, 19:32
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Процесс благоустройства Всеволожска продлится еще на год

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За это время в городе завершат дорожный ремонт и построят новые соцобъекты.

Всеволожск продолжит быть столицей 47-ого региона в следующем году: это значит, что в городе продолжат действовать основные программы по благоустройству. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время праздника в честь 93-й годовщины со дня образования региона в парке "Песчанка".

По словам главы Ленобласти, в течение 2020-2021 годов во Всеволожске будут построены еще минимум 3 школы и детских сада. Также пройдут дорожные работы на Колтушском шоссе и Муринской развязке.

Но главный подарок Всеволожску — строительство Ледового дворца. Внешний вид здания будет принят на основе предложений жителей.

Добавил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что Петербург подарил Ленобласти детские и спортивные площадки.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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