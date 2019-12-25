Процесс благоустройства Всеволожска продлится еще на год

За это время в городе завершат дорожный ремонт и построят новые соцобъекты.

Всеволожск продолжит быть столицей 47-ого региона в следующем году: это значит, что в городе продолжат действовать основные программы по благоустройству. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время праздника в честь 93-й годовщины со дня образования региона в парке "Песчанка".

По словам главы Ленобласти, в течение 2020-2021 годов во Всеволожске будут построены еще минимум 3 школы и детских сада. Также пройдут дорожные работы на Колтушском шоссе и Муринской развязке.

Но главный подарок Всеволожску — строительство Ледового дворца. Внешний вид здания будет принят на основе предложений жителей. Добавил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что Петербург подарил Ленобласти детские и спортивные площадки.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области