В Высоцке завершили благоустройство смотровой площадки с видом на Финский залив

Всего в текущем году в регионе проводится реконструкция и создание комфортных зон отдыха для общественности на территории около сотни площадок.

Открывающую великолепный панорамный вид на просторы Финского залива новую благоустроенную смотровую площадку открыли в Высоцке, информируют представители пресс-службы комитета по ЖКХ Ленинградской области.

Пространство оборудовано экологически чистыми пешеходными зонами, уютными местами отдыха и оригинальным арт-объектом под названием "Кадр".

Видео: Комитет по ЖКХ Ленобласти