Стали известны подробности о благоустройстве трёх пляжей в Курортном районе

Так, в районе будут благоустроены не только пляжи, но и другие общественные пространства.

В 2024 году в Курортном районе намерены благоустроить сразу три пляжа – "Ласковый", "Дюны" и "Северный". Подробности об этих проектах рассказало издание Spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Смольного.

Так, в районе будут благоустроены не только пляжи, но и другие общественные пространства. Планируется создание линейного парка, включающего экологические тропы, зоны для прогулок и катания на велосипедах, а также амфитеатр с видом на Финский залив.

Также между ЗСД и Морской набережной от набережной Макарова до транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока расположат новый парк площадью 70 га.

Фото: ВКонтакте / Курортный район Санкт-Петербурга