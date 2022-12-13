Петербуржцы смогут отдать свой голос за проект благоустройства набережной Охты

Участок на шоссе Революции предлагают снабдить площадками для отдыха, детской игровой зоной, конструкцией с навесом и качелями, установить малые архитектурные формы.

В Северной столице запущено всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Петербуржцы могут проголосовать за обновление участка набережной реки Охта на шоссе Революции. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В случае победы проекта, работы пройдут на региональном уровне. Участок на шоссе Революции предлагают снабдить площадками для отдыха, детской игровой зоной, конструкцией с навесом и качелями, установить малые архитектурные формы. Территория благоустройства может использоваться для прогулки и отдыха жителей.

По словам вице-губернатора Северной столицы Анатолия Повелия, на голосование вынесены проекты в каждом из 18 районов города. Победившие варианты будут воплощены в срок до 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что новый жилой квартал за 28 млрд рублей появится около Пулковского шоссе.

Фото: Правительство Петербурга