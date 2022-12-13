Новый жилой квартал за 28 млрд рублей появится около Пулковского шоссе

Участок в 29,4 га расположен в Московском районе на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе.

Девелоперская группа ПСК вложит 28 млрд рублей в строительство жилого квартала на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Участок в 29,4 га расположен в Московском районе на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. Там будут построены малоэтажные, до 5 этажей дома комфорт-класса с коммерческими помещениями, паркингами, школой и детскими садами, а также с расширением локальной транспортной инфраструктуры.

Почти 30% общей территории – 9,5 га – будет отведено под объединяющее благоустройство. Под жилую застройку отводится 14,5 га, на которых разместят 137 000 кв.м. жилой недвижимости. Будет построены два дошкольных образовательных учреждения на 220 мест и школа на 825 мест. Кроме этого, в рамках развития транспортной инфраструктуры, на одну полосу будет расширено Волхонское шоссе, вдоль застраиваемого земельного участка.

Ранее стало известно, что в Петербурге в апреле ввели в эксплуатацию более 143 тысяч "квадратов" жилья.

Фото: ПСК