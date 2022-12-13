В Петербурге в апреле ввели в эксплуатацию более 143 тысяч "квадратов" жилья

Лидером в апреле стал Адмиралтейский район.

В апреле в Петербурге ввели в эксплуатацию 143 389,60 м2 жилья. Это 75 домов на 3 068 квартир, включая индивидуальное строительство, сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером в апреле стал Адмиралтейский район, где сдали 64 982,00 м2 жилья: 1 дом на 1 298 квартир. На втором месте – Красносельский район (два дома на 1 376 квартир). На третьем месте – Приморский район, где сдали один многоквартирный дом на 12 067,80 м2 жилья.

Также в апреле было сдано 14 объектов общегражданского назначения. Это многофункциональный общественно-деловой центр во Фрунзенском районе, магазин в Пушкинском районе, реконструированный медицинский центр в Приморском районе, три склада, две многоэтажные автостоянки, три объекта бытового обслуживания.

Фото: портал "Строительный Петербург"