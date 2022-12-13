Волхов получит субсидию на благоустройство дворов четырёх многоквартирных домов в 2023 году

Работы пройдут в рамках госпрограммы "Формирование городской среды".

В 2023 году 47-ой регион выделит Волхову субсидии на благоустройство дворов четырёх многоквартирных домов. Работы пройдут в рамках госпрограммы "Формирование городской среды". Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Брицун.

Основные работы по благоустройству дворовых территорий пройдут на улицах Марата и Дзержинского.

По словам главы Волховского района, приоритет в процессе благоустройства будет отдан новым дорогам и освещению. Кроме того, специалисты займутся ремонтом проездов и парковок.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство водопровода в Репино готовы выделить 502,1 млн рублей.

Фото: Piter.TV