Благоустройством сквера в Янино-1 займётся с ООО "Орбита"

На территории проложат дорожки из плитки, обновят газоны и посадят кустарники.

МКУ "Центр оказания услуг" определился с подрядчиком работ по благоустройству сквера у стадиона в посёлке Янино-1. Контракт почти за 15 млн рублей подпишут с компанией "Орбита".

В зоне зелёных насаждений предстоит проложить тротуары, облицованные плиткой. Кроме того, исполнитель приведёт в порядок газоны, высадить несколько сотен кустарников и десятков деревьев. В сквере для отдыхающих расставят парковую мебель и установят уличное освещение.

Закончить работы представителям ООО "Орбита" нужно до 15 августа 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что работы по сохранению трамвайной подстанции на набережной Карповки обойдутся в 305 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)