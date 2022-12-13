Благоустройство Яблоневого сада пройдёт в Выборге

Жители города могут присоединиться к обсуждению мероприятий. Сбор назначен в коворкинг-центре Дома молодёжи.

Жителей Выборга приглашают на обсуждение будущего благоустройства Яблоневого сада. Открытое мероприятие с участием представителей районной администрации, Центра компетенций Ленобласти, регионального комитета по ЖКХ и представителей архитектурного бюро в коворкинг-центре Дома молодёжи (улица Димитрова, 5). Будущие работы обсудят в пятницу, 3 марта, в 14:30. Жители города смогут предложить свою концепцию благоустройства и варианты использования территории.

Добавим, что Яблоневый сад был включён в программу "Формирование комфортной городской среды" по результатам голосования горожан. Завершение проекта благоустройства намечена на 2024 год.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко оценил ход строительства будущего Мемориального комплекса погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

Фото: Piter.TV