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Петровскую набережную преобразили к 320-летию Петербурга
Сегодня, 8:26
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Петровскую набережную преобразили к 320-летию Петербурга

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Стилизованные под исторические фонари расположили на пешеходном участке от Нахимовского сквера до Мичуринской улицы и на проезжей части по периметру Дома военморов.

Ко Дню города в Северной столице прошло обновление Петровской набережной. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По случаю 320-летия города специалисты модернизировали на набережной 10 объектов наружного освещения и художественную подсветку. Также они установили 307 новых светодиодных светильников и прожекторов. Стилизованные под исторические фонари расположили на пешеходном участке от Нахимовского сквера до Мичуринской улицы и на проезжей части по периметру Дома военморов. Наконец, современное освещение обрёл сад с домиком Петра Первого, участки у Нахимовского военно-морского училища, крейсера "Аврора" и памятника "Слава Российскому флоту".

Работы по преобразованию набережной произвели за счёт благотворительных средств "Газпрома" при участии "Ленсвета" и ассоциации "Невский свет". Кроме того, в 2023 году планируется завершить реконструкцию освещения в сквере Товстоногова.

 Ранее мы сообщили о том, что новую двухполосную улицу с велодорожкой построят на Васильевском острове.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: петровская набережная, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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