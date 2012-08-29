К благоустройству Муринского парка привлекут студентов-архитекторов

Новый проект благоустройства Муринского парка будет осуществляться при участии студентов архитектурных факультетов. Об этом сообщила зампредседателя комитета по благоустройству Северной столицы Лариса Канунникова во время пресс-конференции "Интерфакс".
По словам представителя ведомства, помимо основных работ по благоустройству планируется уделить внимание восстановлению мемориала с противотанковыми заграждениями. Молодые архитекторы, дизайнеры и градостроители внесут свои предложения, на которых и будет основан будущий проект комблага.
Также Канунникова подчеркнула, что Муринский парк отличается непростым ландшафтом и градостроительной обстановкой в целом.
Ранее мы сообщили о том, что петербургские археологи представят результаты проведённых в Пальмире раскопок.
Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка
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