К благоустройству Муринского парка привлекут студентов-архитекторов

За проект территории будет отвечать городской комблаг. Ведомство планирует реализовать задумки молодых архитекторов, дизайнеров и градостроителей.

Новый проект благоустройства Муринского парка будет осуществляться при участии студентов архитектурных факультетов. Об этом сообщила зампредседателя комитета по благоустройству Северной столицы Лариса Канунникова во время пресс-конференции "Интерфакс".

По словам представителя ведомства, помимо основных работ по благоустройству планируется уделить внимание восстановлению мемориала с противотанковыми заграждениями. Молодые архитекторы, дизайнеры и градостроители внесут свои предложения, на которых и будет основан будущий проект комблага.

Также Канунникова подчеркнула, что Муринский парк отличается непростым ландшафтом и градостроительной обстановкой в целом.

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Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка