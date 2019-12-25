Природоохранная прокуратура Петербурга добивается ликвидации свалки в Сестрорецке

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в Сестрорецке была выявлена незаконная свалка отходов полиэтилена, упаковки, отходов грунтов с вкраплением боя кирпича, порубочных остатков.
Природоохранный прокурор внес главе администрации Курортного района представление, потребовав ликвидировать свалку.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалки на Малой Митрофаньевской.
Фото: прокуратура Петербурга
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