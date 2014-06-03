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Три петербургских предприятия повысили производительность труда
Сегодня, 11:08
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Три петербургских предприятия повысили производительность труда

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Предприниматели приняли участие в национальном проекте "Производительность труда".

В Петербурге подвели промежуточные итоги реализации национального проекта "Производительность труда". В Смольном отметили, что благодаря участию в программе три предприятия за полгода увеличили количество продукции в среднем в 1,4 раза.

По словам губернатора Александра Беглова, принцип бережливого производства заключается в залоге высокого уровня труда,  большой выручки и низких издержек. 

Количество городских предприятий, участвующих в нацпроекте, растет. Создается все больше практик бережливого производства. Это способствует развитию всей экономики нашего города.

губернатор

Компания "Ферроприбор" увеличила выработку в 3,2 раза. Для внедрения техник выбрали производство коаксиальных СВЧ приборов. Время изготовления сократилось в более чем вдвое, также уменьшился объем незавершенного производства.

Предприятие "Грин Салат" сократило время производства упакованного салата "айсберг" на 23 минуты, незавершенное производство удалось уменьшить на 10%. 

Компания "ЭваПром" сократила время изготовления одноразовой обуви на 19%. Количество производимой продукции при этом увеличилось на 12%.  

Отмечается, что в следующие 2,5 года предприниматели рассчитывают распространить практики бережливого производства на другие потоки. 

Ранее мы писали, что губернатор подвел итоги прошедшей рабочей недели.

Фото: pexels

Теги: бизнес, петербург, предприятия спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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