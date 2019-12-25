Губернатор подвел итоги прошедшей рабочей недели

Открываются школы, общественные пространства, пожарная часть и кванториум.

Во вторник, 3 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице Вконтакте подвел итоги прошедшей рабочей недели.

Так, на заседании правительства были подведены итоги первого полугодия. По подсчетам, профицит бюджета составил 25 миллиардов рублей, что значит, что экономика города работает в полную силу. На борьбу с коронавирусной инфекцией выделили 9 млрд рублей. В текущем году планируется сдать еще 63 социальных объекта.

В Озерках открылась новая пожарная часть, которая расположилась в капитально отремонтированном здании 1909 года. Парк спецтехники пополняется: за два года закупили 37 машин.

В Кронштадте открылось новое общественное пространство на территории восстановленной части докового Адмиралтейства. Посетителям доступны 9 выставочных зон. На данный момент Центральная локация Площадь якорей является самой большой в России выставкой современных и исторических якорей.

Создается Международный центр компетенций в сфере туризма под эгидой Всемирной туристской организации, благодаря которому специалисты будут обучаться программам туристского профиля в соответствии с мировыми стандартами.

Школьники петербурга смогут пойти в пять новых школ, суммарная мощность которых рассчитана на 3 803 места. В то же время в 642 школе откроется кванториум по просьбе жительницы Василевского острова. В ближайшие три года технопарк откроется во Фрунзенском и Красносельском районах.

Ранее мы писали, что стало известно, как власти Петербурга восстанавливают туризм.

Фото: Александр Беглов / Вконтакте