Подсчет пассажиров в Петербурге стал проще благодаря транспортной реформе

Благодаря подсчету можно регулировать количество подвижного состава.

Благодаря транспортной реформы в Петербурге появилась возможность быстрее подсчитывать количество пассажиров, пользующихся транспортом. Об этом сообщил "МК Питер".

За две недели с начала третьего этапа транспортной реформы петербургские автобусы перевезли около двух миллионов пассажиров на 48 маршрутах. В комтрансе отметили, что за две недели новые автобусы перевезли 1 762 113 пассажиров. Лидером перевозок стал маршрут №39 в аэропорт Пулково.

Популярны также маршруты №271 от метро "Ладожская" до "Парнаса", №264 от станции "Пискаревка" до "Елизаровской", №246 от "Купчино" до проспекта Маршала Жукова и №226 от "Московских ворот" до проспекта Героев.

Благодаря подсчету пассажиров, можно регулировать количество подвижного состава, а также направить полученные деньги на развитие транспортной инфраструктуры.

Фото: Piter.tv