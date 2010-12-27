Благодаря общественному резонансу петербургский Союз художников не ликвидируют 

В данный момент консультативную помощь одной из старейших творческих организаций оказывают сразу несколько подразделений администрации Санкт-Петербурга

В четверг, 25 октября, стало известно о том, что петербургский Союз художников не ликвидируют. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Известно, что дело о закрытии одной из старейших творческих организаций Петербурга вызвало широкий общественный резонанс, что и плвлияло на ход дела. В ведомстве отметили, что к Александру Беглову "неоднократно обращались деятели культуры с просьбой сохранить уникальное сообщество художников, имеющее богатую историю".

Помимо этого, врио губернатора города обсудил в Москве во время рабочей встречи с Министром юстиции РФ Александром Коноваловым

В ходе беседы было принято решение, что Минюст не будет настаивать на ликвидации Санкт-Петербургского Союза художников при условии оперативного устранения выявленных нарушений отмечают в пресс-службе

В данный момент "Союзу художников" оказывают консультативную помощь сразу несколько подразделений администрации Петербурга. Известно, что в ближайшее время в Смольном пройдет рабочее совещание с участием специалистов комитета по культуре.

Напомним, что во время проверки Минюст выявил "многочисленные грубые нарушения". Как сообщили в организации, петербургский союз художников сдавал помещение на Большой Морской улице, 38/83, детской школе искусств имени М. Глинки. За эту деятельность они получали доход, в то время, как по договору с КУГИ Союз не имеет права сдавать помещения в аренду. Минюст также установил, что в субаренду были переданы другие помещения в центре Петербурга: на Лиговском проспекте, 44, Миллионной улице, 11, и еще 11 помещений.

Ранее мы сообщали о том, что суд отказал Минюсту в ликвидации петербургского Союза художников

Фото:Pixabay