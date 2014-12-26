На ПМЮФ предложили закрепить в словаре понятие "традиционные ценности"

По словам Всеволода Вуколова, в процессе участвуют ученые.

На сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024) 27 июня заместитель главы Министерства юстиции РФ Всеволод Вуколов предложил закрепить в толковом словаре понятие "традиционные ценности". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Всеволод Вуколов отметил, что с соответствующей инициативой выступило Министерство юстиции РФ. В ближайшее время "предстоит определиться с понятиями традиционных ценностей".

Сейчас идет работа в сторону закрепления этих понятий в словаре, готовится проект указа президента РФ. По словам Всеволода Вуколова, в процессе участвуют ученые.

Ранее мы рассказывали о том, что представители более 80 стран подтвердили участие в ПМЮФ.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)