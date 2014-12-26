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На ПМЮФ предложили закрепить в словаре понятие "традиционные ценности"
Вчера, 23:34
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На ПМЮФ предложили закрепить в словаре понятие "традиционные ценности"

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По словам Всеволода Вуколова, в процессе участвуют ученые.

На сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024) 27 июня заместитель главы Министерства юстиции РФ Всеволод Вуколов предложил закрепить в толковом словаре понятие "традиционные ценности". Об этом пишет "Петербургский дневник"

Всеволод Вуколов отметил, что с соответствующей инициативой выступило Министерство юстиции РФ. В ближайшее время "предстоит определиться с понятиями традиционных ценностей".

Сейчас идет работа в сторону закрепления этих понятий в словаре, готовится проект указа президента РФ. По словам Всеволода Вуколова, в процессе участвуют ученые.

Ранее мы рассказывали о том, что представители более 80 стран подтвердили участие в ПМЮФ.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)

Теги: минюст рф, пмюф-2024
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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