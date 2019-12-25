рганизатором форума является фонд Росконгресс, созданный по указанию президента РФ в 2007 году.

На международном юридическом форуме (ПМЮФ-2024) в Петербурге ожидается участие более 4 тыс. человек из 81 страны и территории, сообщил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета.

Советник подчеркнул, что форум играет важную роль в развитии права и международного сотрудничества в период современных глобальных вызовов.

Организатором форума является фонд Росконгресс, созданный по указанию президента РФ в 2007 году. Фонд занимается проведением различных мероприятий для социального развития и поддержки экономического роста, национальных интересов и укрепления имиджа России.

Ранее мы сообщили о том, что ПМЮФ, съёмки кино и марафон ограничат движение в центре Петербурга.

Фото: photo.roscongress.org (Валентина Певцова)