ПМЮФ, съёмки кино и марафон ограничат движение в центре Петербурга

С полуночи до конца дня на участке Большой Морской от Конногвардейского переулка до Исаакиевской будет запрещена парковка.

С 25 июня по 2 июля движение в центре Петербурга будет ограничено из-за различных мероприятий. Пресс-служба комитета по транспорту предупреждает, что 25 июня с 6:00 до 23:59 будет перекрыто движение по Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади для съемок фильма "Авиатор". С полуночи до конца дня на участке Большой Морской от Конногвардейского переулка до Исаакиевской будет запрещена парковка.

С 26 по 28 июня в городе пройдет Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ), что повлечет за собой ограничения для автомобилистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). С полуночи 26 июня до 16:00 28 июня будет запрещено использование электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и велосипедов с электродвигателем на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов, сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

С 00:00 26 июня до 23:59 28 июня будут сужены дороги на Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы и вдоль дома 6; на улице Марата вдоль дома 11; на Михайловской улице вдоль дома 1/7; на четной стороне набережной Мойки от дома 24 до Певческого моста; на Стремянной улице вдоль дома 8; на Владимирском проспекте вдоль дома 2/49; на четной стороне набережной Мойки вдоль дома 2 по переулку Антоненко; в переулке Антоненко вдоль дома 2; на Малой Морской улице вдоль дома 14; на Почтамтской улице вдоль дома 4; на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому; в Никольском переулке и на набережной Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой; на Гончарной улице вдоль дома 4; на Малом проспекте В.О. от набережной Макарова до 2–3-й линий В.О. и на Галерной улице вдоль дома 15. В этот же период на указанных участках, кроме Галерной улицы, будет действовать запрет на остановку транспорта.

Также с 26 июня по 2 июля в городе будут добавлены перекрытия из-за проведения XXXIII марафона "Белые ночи". С полуночи и до 23:59 26 июня будет запрещена парковка на Адмиралтейской набережной. С 00:00 26 июня до 23:59 2 июля будет сужена дорога Адмиралтейской набережной от Керченского переулка до Черноморского переулка, а также перекрыт участок набережной от Сенатской площади до Черноморского переулка и Адмиралтейский проезд от Адмиралтейской набережной со стороны Сенатской площади.

Фото: Pxhere; Пресс-служба комитета по транспорту