В приложении появится опция, по которой на заднем сидении сможет сидеть только один человек.

BlaBlaCar возобновляет работу в России. Пользователям вновь будут доступны онлайн-поиски попутчиков, а также поездки на автобусах. Об этом рассказали в пресс-службе французской компании.

Сообщается, что в качестве предосторожности в машине смогут ехать четыре человека вместо пяти. Также в приложении появится опция, по которой на заднем сидении сможет сидеть только один человек.

Как только в России снимут ограничения на поездки между регионами, то официальные перевозчики также смогут продавать билеты через данное приложение.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге специальные автобусы перевезли около 3000 пассажиров, которые вернулись из-за рубежа.