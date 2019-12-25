Бизнесменов Выборгского района поддержат при помощи снижения налогов

Послабления получат работники сфер, наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19.

Депутаты Выборгского района приняли решение о принятии налоговых послаблений для предпринимателей малого и среднего бизнеса, деятельность которых была ограничена в связи с эпидемией. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, на понижение налоговых выплат могут рассчитывать те предприятия, которые были вынуждены закрыться в период с 27 марта по 11 мая. Кроме того, в список вошли те сферы услуг, которые были признаны пострадавшими от влияния коронавируса на всероссийском уровне.

Подробный перечень видов деятельности, которым доступно налоговое послабление, можно найти на сайте администрации Выборгского района.

Это правильно, что администрация вынесла этот вопрос на обсуждение депутатского корпуса. Налоговое послабление позволит малому и среднему бизнесу восстановиться после перехода из "красной" зоны в "желтую". Этот нормативный акт необходимый для предпринимателей. резюмировал решение глава Выборгского района Дмитрий Никулин

По словам инициатора проекта - первого зама главы администрации Выборгского района Владимира Рошковича - послабления предоставляются за 1, 2, 3 и 4 кварталы. Таким образом, муниципальный бюджет должен выделить 19 млн. рублей.

Ранее мы рассказали о том, что жилфонд Выборгского района подготовлен в отопительному сезону.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО