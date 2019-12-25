Бизнесменов Петербурга предупредили о новом виде телефонного мошенничества

В Северной столице зафиксировали новый вид мошенничества. Об этом сообщили в представительстве петербургского Роспотребнадзора.
Известно, что злоумышленники звонят петербургским бизнесменам и представляются сотрудниками Роспотребнадзора из Москвы. Предпринимателям угрожают проверками.
Уточняется, что все проверки могут проводить исключительно сотрудники петербургского Роспотребнадзора.
Ранее мы сообщали о том, что суд не стал наказывать клуб "А2" после концерта с 600 посетителями.
Фото: pixabay
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