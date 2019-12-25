Бизнесменам Ленобласти предложат патенты на более выгодных условиях

Парламент Ленинградской области одобрил законопроект, разрешающий баням, парикмахерским, химчисткам и соляриям перейти на более выгодную патентную систему. Об этом сообщила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай.
Так, в течение 2020 года доход будут считать исходя из размера 50 тысяч рублей. На него смогут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие во время эпидемии коронавируса.
Проект был принят в трех чтениях.
Ранее мы рассказали о том, что предприниматели Ленобласти получат 330 миллионов рублей в 2020 году.
Фото: Pixabay
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