Бизнесмена с чемоданом для пыток заочно арестовали

Скандального петербургского бизнесмена, объявленного в международный розыск, заочно арестовали. Также на него завели новые уголовные дела

26 октября Приморский районный суд вынес постановление о заочном заключении под стражу бизнесмена Александра Вершинина сроком на месяц. Ходатайство его адвоката о домашнем аресте суд отклонил, сообщает 47news.

Накануне стало известно, что во время отсутствия обвиненного , на него было заведено еще дела по статьям 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 116 УК ( побои).

Ранее Piter.tv писал, что еще одно уголовное дело завели на петербургского бизнесмена, который использовал орудия для пыток