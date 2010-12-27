Еще одно уголовное дело завели на петербургского бизнесмена, который использовал орудия для пыток

Петербургского бизнесмена, известного с конца 80-х годов, подозревают в покушении на убийство и незаконном задержании группы лиц

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 30 УК РФ и части 2 стати 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более группы лиц" в отношении 52-летнего петербургского бизнесмена Александра Вершинина-Голубева, сообщает "Фонтанка".

По официально версии, 17 марта 2017 года во Всеволожском районе Ленинградской области, обвиняемый несколько раз выстрелил по салону Гелендвагена, в котором в этот момент находились четыре человека. В их числе была вдова, которой угрожали сделать ее детей инвалидами. Людей вытащили из машины, мужчин избили, выстрелили по ним несколько раз из травматического пистолета, надели на руки строительные хомута, а затем принесли чемоданчик. Внутри оказалась конструкция, состоящая из шприца и трубки с насадкой. Со слов потерпевших, Вершинин-Голубев руководил, а десяток охранников заливали им водку в нос.

Также на авторитетного бизнесмена заведены уголовные дела по статьям 119 УК РФ "Угроза убийством" и по статье 127 УК РФ "Лишение свободы нескольких человек группой и с использованием оружия" и ст 213 УК РФ "Хулиганство", но при обыске в его усадьбе, Александр Вершинин-Голубев сбежал в одних носках.

Причиной конфликта по версии следствия стал имущественный спор за право владения на дом в Милостово.