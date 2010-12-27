На Комсомольской улице в Киришах застрелили мужчину

По подозрению в убийстве задержали местного бизнесмена.

В понедельник, 12 августа, в Киришах застрелили 36-летнего безработного мужчину. По подозрению в убийстве задержали местного бизнесмена. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Застреленный истекал кровью у дома №1 на Комсомольской улице. На него наткнулась прохожая, которая услышала выстрел и в 21:25 вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали у раненного огнестрельные ранения в живот и левое подреберье. Мужчина умер в больнице, не приходя в сознание. Смерть наступила в 22:30.

У подозреваемого нашли незаконное оружие. За это полиция возбудила уголовное дело, а также начала проверку по факту возможного убийства. Известно, что задержанный 59-летний мужчина работает директором строительно-монтажной компании.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что несовершеннолетняя жительница Пушкина забеременела после изнасилования.

Фото: Pixabay