Бизнесмен стрелял по прохожим в центре Петербурга

Мужчину задержали. Пострадавших нет.

В Петроградском районе неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Об инциденте стало известно 18 августа после звонка в полицию пожилого петербуржца. Он сообщил, что на улице дома 6 по набережной Мартынова, по пешеходам стреляет мужчина. До приезда правоохранительных органов злоумышленник успел сделать два выстрела. Пострадавших нет.

Преступником оказался директор по развитию интернет-провайдера, снимавший поблизости квартиру. Бизнесмен стрелял резиновыми пулями из пистолета "ОСА", разрешения на которое он лишился в апреле 2018 года.

По факту происшествия проводится проверка.

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