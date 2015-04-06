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Бизнесмен Мизгир дает показания по делу о поставке тухлой тушенки на СВО
Сегодня, 10:13
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Бизнесмен Мизгир дает показания по делу о поставке тухлой тушенки на СВО

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"ТАСС" узнал, что материальный ущерб по этому делу составляет около одного миллиарда рублей.

Российский бизнесмен Дмитрий Мизгир начал сотрудничать со следственными органами и давать признательные показания по уголовному делу о поставках некачественных консервов с тушенкой для нужд министерства по обороне. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны. В МВД уточнили, что предприниматель заключил соглашение о сотрудничестве.

Остальные коммерсанты также дают признательные показания по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении в том числе бывшего начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Таразевича.

источник СМИ

Эксперт добавил, что полковник Виктор Таразевич "настаивает на своей невиновности". Ранее общественности стало известно о том, бизнесмен Мизгир начал давать признательные показания по этому делу, а защита обвиняемого в этой связи будет настаивать на следующем продлении меры пресечения в военном суде на избрании подозреваемому домашнего ареста. Дмитрия Мизгира перевели в изолятор "Матросская тишина". 235-й гарнизонный военный суд арестовал фигурантов уголовного дела о некачественных консервах, после чего продлил им меру пресечения до конца сентября 2026 года. Также в СИЗО  с июня по данному расследования находится бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Виктор Таразевич. Ему также была продлена мера пресечения. Кроме экс-военнослужащего и  бизнесмена Дмитрия Мизгира по уголовному делу арестованы два директора "Нармяспром" Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков. 

Прокуратура требует вернуть Малькевича из зоны СВО на суд.

Фото: pxhere.com

Теги: дмитрий мизгир, минобороны, сво, тушонка
Категории: Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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