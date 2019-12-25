Прокуратура требует вернуть Малькевича из зоны СВО на суд

Экс-депутат Малькевич может покинуть передовую из-за ошибки в документах.

Прокуратура Петроградского района Петербурга подала апелляцию на постановление суда, которым бывшему депутату Заксобрания Александру Малькевичу разрешили отправиться в зону СВО. Малькевич является фигурантом уголовного дела о растрате 37 млн рублей на телеканале "Санкт-Петербург". Весной 2026 года он сдал депутатский мандат и заключил контракт с Минобороны.

В жалобе прокуратура утверждает, что приостановка дела и изменение меры пресечения были преждевременными. В мотивировочной части решения суда указана фамилия Баширова, а не Малькевича — прокуратура настаивает, что это не техническая ошибка. Также в документе перепутана мера пресечения: фигурант якобы находился под стражей, хотя на самом деле под домашним арестом. Обращает на себя внимание и тот факт, что ходатайство подало другое должностное лицо.

Кроме того, Малькевич не явился на судебное заседание по вызову, хотя был обязан это сделать. По данным УФСИН, он обеспечен электронным браслетом и мобильным контрольным устройством. Прокуратура сомневается, что при наличии такого технического контроля он мог реально выполнять боевые задачи.

Апелляция будет рассмотрена в Городском суде 27 августа. Изначально дело о растрате вскрылось осенью 2025 года. По версии следствия, Малькевич, занимая должность руководителя телеканала, подписал фиктивные документы, позволившие блогеру Николаю Камневу обналичить средства и передать их главе регионального ЦУР Елене Никитиной.

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Фото: Telegram / Александр Бельский