Убытки понесут представители индустрий кейтеринга, аренды мебели, цветочного оформления.

Бизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге. Об этом пишет РБК.

Отели и рестораны Петербурга, по подсчётам, могут лишиться 10–20% годовой выручки. А индустрия выставочных застройщиков потеряет суммарно более 10 миллиардов рублей.

Убытки понесут и представители индустрий кейтеринга, аренды мебели, цветочного оформления. Их потери составят около 15 миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум решили отменить из-за опасности коронавируса. Об этом 5 марта заявил российский вице-премьер Андрей Белоусов. В 2019 году на форум приехали более 19 тысяч гостей из 145 стран. Стоимость прошлогоднего форума оценивается от 2,5 до 3 миллиардов рублей.

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