Предприниматели объяснили, почему маркировать электронику нужно в последнюю очередь.

Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники. Предложение "Деловой России" связано с отсутствием подделок электроники и инструментов. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на копию документа, направленного главе ведомства Денису Мантурову.

Предприниматели считают, что закон относительно технически сложной техники можно отсрочить до 2024 года. Сейчас инициативу считают бессистемной, в нй необходимо выработать единые критерии целесообразности. Они должны основываться на данных о доле контрафакта в России на конкретную торговую позицию. Сейчас в стране сделать копию технического устройства достаточно сложно и нерентабельно.

Напомним, что с декабря 2019 года в России введена обязательная маркировка на фото- и видеотехнику. Уже с лета 2020 года закон распространится на остальные виды электроники и бытовой техники.

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