Бизнес опасается выпадения России из глобального интернета

К этому может привести принятие закона, запрещающего использование в РФ продвинутых международных протоколов шифрования.

В комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям опасаются отключения нашей страны от интернета. Об этом пишет "Коммерсант".

К этому может привести принятие закона, который предложило Минцифры. Он запрещает использование в РФ продвинутых международных протоколов шифрования, позволяющих скрывать имя или идентификатор запрашиваемого пользователем сайта.

Такие протоколы (TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS) уже постепенно внедряются некоторыми браузерами. Чиновники считают, что они мешают работе системы по ограничению доступа к ресурсам с запрещенной информацией.

В РСПП отметили, что под нечеткие определения в законе попадают любые протоколы шифрования, вне зависимости от сферы их применения. Это значит, что после вступления закона в силу, формально противозаконным станет использование компьютеров и смартфонов, а работа любых информационных (например, банковских) систем будет парализована.

В пресс-службе Минцифры заявили о готовности рассмотреть отзывы представителей отрасли и создать рабочую группу для обсуждения перспектив внесения законопроекта. В настоящий момент у размещенного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов документа 1364 "дизлайка" и пять "лайков".

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