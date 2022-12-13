Бизнес-омбудсмен Москвы призвала снизить налоги для бизнеса после ввода новых санкций ЕС

Татьяна Минеева рассказал о необходимости дополнительной господдержки предпринимателей страны.

Российскому правительству следует снизить налоговую нагрузку на отечественных предпринимателей, чтобы облегчить их положение после введения Евросоюзом и коллективным Западом очередного, одиннадцатого по счету санкционного, антироссийского пакета. Соответствующее заявление уполномоченный по защите прав бизнесменов в городе Москве Татьяна Минеева сделала во время выступления на сессии " Уголовно-правовая политика в эпоху перемен: вызовы и как им противостоять", организованной на площадке Петербургского международного юридического форума. В качестве той помощи

11-й пакет санкций еще сильнее закрутит гайки для наших бизнесменов за границей, поскольку он нацелен на борьбу с попытками российских предпринимателей обойти имеющиеся санкции. Очевидно, что понадобится дополнительная помощь государства. К примеру, уменьшение налоговой нагрузки, альтернативные коридоры логистики и другие виды поддержки. Татьяна Минеева, омбудсмен по бизнесу в Москве

Второе место по количеству жалоб занимает проблема отказа западными поставщиками и покупателями выполнять взятые на себя международные обязательства по контракту. На третьем месте в списке проблем расположился отказ зарубежных компаний возвращать денежные средства, которые им перечислили ранее из России, даже в тех случаях, когда товар так и не был предоставлен.

Петербургский бренд одежды Befree откроет до конца 2023 года около 30 новых торговых точек в стране.

Фото и видео: ПМЮФ