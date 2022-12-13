Петербургский бренд одежды Befree откроет до конца 2023 года около 30 новых торговых точек в стране

В России появится около 30 магазинов Befree. Петербургский бренд планируют открыть две торговые точки в Северной столице. Об этом сообщает "РБК".
Компания планирует увеличить продажи на 30 процентов и в два раза расширить торговые площади магазинов. В этому году уже открыли 23 новые торговые точки общей площадью 37 тыс. "квадратов".
Чтобы привлечь новых покупателей, магазин расширит ассортимент. Руководитель спецпроектов Befree Лима Липа добавила, что компания будет вовлекать в разработку и продвижение продуктов популярных художников, артистов и блогеров.
Согласно подсчетам компании, продажи женской одежды в этом году выросли на 51 процент по сравнению с прошлым годом.
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Фото: Pxhere
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