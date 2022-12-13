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Петербургский бренд одежды Befree откроет до конца 2023 года около 30 новых торговых точек в стране
Сегодня, 12:36
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Петербургский бренд одежды Befree откроет до конца 2023 года около 30 новых торговых точек в стране

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В Северной столице появится еще два магазина.

В России появится около 30  магазинов Befree. Петербургский бренд планируют открыть две торговые точки в Северной столице. Об этом сообщает "РБК".

Компания планирует увеличить продажи на 30 процентов и в два раза расширить торговые площади магазинов. В этому году уже открыли 23 новые торговые точки общей площадью 37 тыс. "квадратов". 

Чтобы привлечь новых покупателей, магазин расширит ассортимент. Руководитель спецпроектов  Befree Лима Липа добавила, что компания будет вовлекать в разработку и продвижение продуктов популярных художников, артистов и блогеров.

Согласно подсчетам компании, продажи женской одежды в этом году выросли на 51 процент по сравнению с прошлым годом. 

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Фото: Pxhere

Теги: befree, бизнес, магазины, одежда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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